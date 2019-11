PSG : Ce problème persiste à Paris, Tuchel passe de victime à coupable

Dans : PSG.

Depuis plusieurs mois, Thomas Tuchel doit composer avec de nombreuses blessures. Et si l'entraîneur du Paris Saint-Germain y était pour quelque chose ?

Kylian Mbappé, Ander Herrera, Thomas Meunier, Thilo Kehrer… C’est encore avec une longue liste de blessés que le Paris Saint-Germain s’est rendu à Brest ce samedi. Compte tenu de la richesse de son effectif, Thomas Tuchel parvient à compenser ces absences. Mais nul doute que l’entraîneur parisien s’interroge sur cette hécatombe qui touche son effectif ces derniers mois. Il est effectivement difficile de prétexter la malchance lorsque les blessures musculaires s’accumulent.

Dans ces conditions, le staff médical est forcément pointé du doigt. Mais ce n’est pas la cible d’Eric Rabesandratana, qui soupçonne plutôt la gestion de Tuchel et de ses adjoints. « Carton rouge pour Thomas Tuchel et les blessés. De janvier à novembre 2019, on n’a jamais eu autant de blessés au PSG. C’est une catastrophe, a regretté l’ancien Parisien sur France Bleu Paris. Il y a forcément autre chose que l’hygiène des joueurs. Il y a forcément une gestion du staff de Tuchel qui ne fonctionne pas. Ce n’est pas possible d’avoir autant de joueurs blessés. »

Tuchel jugé coupable

« Il y a la répétition des matchs. Mais avec tout le matériel technologique, il y a de plus en plus de choses qui permettent de prévenir ce genre de problèmes, a ajouté le consultant. Je pense que Tuchel est responsable avec son staff, il y a un problème de gestion des joueurs. On ne peut pas continuer comme ça à avoir des joueurs blessés tous les deux jours. » Mieux vaut stopper l’hémorragie avant le mois de février, lorsque les grands rendez-vous européens arriveront…