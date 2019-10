PSG : Ce Parisien est international, il crie à l'arnaque

Dans : PSG, Foot Mondial.

Ce mercredi, la sélection argentine s’est offert un joli match nul 2-2 face à l’Allemagne, dans un match amical de prestige.

Et ce même si la sélection albiceleste ne fait plus peur à grand monde ces dernières années. En dépit de la présence de l’un des deux meilleurs joueurs du monde en la personne de Lionel Messi, et d’individualités évoluant dans de grands clubs comme Angel Di Maria, Sergio Agüero ou Javier Mascherano dans un passé récent, la formation sud-américaine n’arrive plus à retrouver un niveau digne de ce nom. Et Geoffroy Garétier en a la preuve la plus flagrante selon lui avec la présence de Leandro Paredes dans cette équipe, et souvent comme titulaire. L’ancien joueur du Zénith ne parvient pas du tout à s’imposer en Ligue 1, et prend surtout place sur le banc du PSG. Mais cela ne l’empêche visiblement pas d’avoir gagné sa place avec l’Argentine.

« On échangeait sur Paredes, et on se disait qu’il y a 20 ans, Paredes aurait coupe les citrons en sélection argentine. Cela paraît excessif, mais du temps où l’Argentine avec comme milieu de terrain Zanetti, Almeyda, Simeone, voire Redondo, Paredes n’avait pas sa place », a balancé le journaliste de Canal+, pour le joueur du PSG profite clairement d’un énorme trou générationnel pour se voir offrir du temps de jeu avec Lionel Messi, et cela se voit sur les résultats.