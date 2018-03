PSG : Ce n'est pas Neymar, mais une superstar de l'attaque pense à partir !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Premier League.

Suite au cuisant échec européen face au Real Madrid, le projet du PSG a pris du plomb dans l'aile. Et Edinson Cavani commence notamment à s'interroger sur son avenir à Paris...

Mardi dernier, le Paris Saint-Germain a vécu un très gros coup d'arrêt, en étant une nouvelle fois éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Un revers faisant tâche qui pourrait causer des remous au sein de l'effectif parisien. Si certains joueurs seront poussés dehors lors du prochain mercato estival, d'autres pensent déjà à partir vers de meilleurs cieux. Et c'est désormais le cas d'Edinson Cavani. Malgré son statut de meilleur buteur de l'histoire du PSG, où il dispose d'un contrat jusqu’en 2020 assorti d'un salaire annuel de 18 ME, le Matador « n’est plus aussi heureux au PSG ». Selon Le Parisien, le joueur de 31 ans « se sent à l’étroit » à Paris depuis l'arrivée de Neymar, avec qui il ne s'entend pas, comme l'affaire du penaltygate a pu le montrer au cours de la saison.

Malgré le fait qu'il réalise une bonne saison, avec 33 buts toutes compétitions confondues, l’international uruguayen « ne se sent plus à la maison », d'après l'un de ses proches. Par conséquent, et voyant que le PSG n'a d'yeux que pour Neymar, Cavani envisage de quitter le club de la capitale l'été prochain pour aller en Angleterre ou en Espagne. Une volonté qui pourrait plaire au PSG, vu que ce transfert pourrait rapporter au moins 60 ME à Paris, ce qui n'est pas négligeable par rapport au fair-play financier de l'UEFA. Mais malgré tout cela, le départ de l'ancien Napolitain n'est pas encore certain, et son avenir « est désormais lié au poids qu’il peut conserver dans le vestiaire, à sa relation avec Neymar, tout en sachant que le choix du nouvel entraîneur comptera beaucoup ». Autant dire que Paris a les cartes en main pour garder Cavani... ou pas.