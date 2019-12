PSG : Ce milieu s’offre à Paris au mercato

Dans : PSG.

Les dernières performances de Leandro Paredes ont tendance à rassurer le PSG, qui n’envisage plus vraiment de s’en défaire.

C’est en tout cas le voeu de Thomas Tuchel, qui a récemment fait confiance à l’Argentin sur plusieurs matchs de suite. Mais de son côté, Leonardo est connu pour avoir le dernier mot en période de mercato, et l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg est toujours considéré comme une possible monnaie d’échange de valeur. Car le dirigeant brésilien rêve de faire venir un joueur de Série A en la personne d’Emre Can. Et ce dernier a fait un pas vers le PSG selon Goal, qui affirme que l’international allemand va demander à quitter la Juventus Turin au mercato. Très déçu par le fait que le club turinois ne compte pas sur lui en Ligue des Champions, l’ancien de Liverpool a pris sa décision.

Les discussions entamée avec le Paris SG l’été dernier, comme l’avait directement reconnu le joueur, ont donc de grandes chances de reprendre. Toutefois, sa valeur n’est pas négligeable, puisqu’elle est estimée à plus de 25 ME. De quoi faire un échange avec Leandro Paredes, qui ne vaut, malgré ses bons derniers matchs, plus du tout les 47 ME misés par le club francilien sur lui il y a un an de cela. Ce serait le voeu de Leonardo, qui est toutefois en position de force, contrairement à l’été dernier, puisque le PSG peut très bien se contenter de conserver son effectif inchangé et personne n’y trouvera à redire.