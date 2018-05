PSG : Ce joueur qui supplie Paris de le laisser partir

Dans : PSG, Mercato.

Dans l’attente de la décision de l’UEFA sur le fair-play financier, ce qui ne devrait désormais plus tarder, le PSG est pour le moment coincé.

Dans le sens des arrivées bien évidemment, puisqu’il est difficile de proposer des montants sans avoir cette vision économique claire, mais aussi pour les départs. Ainsi, le club de la capitale fait pour le moment patienter le FC Valence au sujet du transfert définitif de Gonçalo Guedes. Et pour l’attaquant portugais qui n’a jamais vraiment eu sa chance à Paris, le temps commence à devenir long.

En effet, l’une des révélations de la Liga n’a aucune intention de revenir au PSG cet été, et l’aurait fait savoir aux dirigeants parisiens selon Super Deporte. Le journal sportif local estime pourtant que, malgré ce petit forcing, la situation est toujours bloquée. En effet, le FC Valence refuse de dépasser les 40 ME pour recruter définitivement l’ancien joueur du Benfica Lisbonne. Ce montant ne satisfait par les champions de France, qui ont le souhait de garder sous la main cette possible très belle vente si jamais il fallait satisfaire à des exigences particulières de l’UEFA au niveau des rentrées d’argent. Et comme aucune option d'achat n'a été associée au prêt, le PSG ne se précipite pas au sujet d'un joueur qui possède encore trois ans de contrat.