PSG : Ce joueur n’osait pas parler mercato avec Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Présent avec le groupe sans être là pour les matchs, Neymar a tout de même vécu une préparation compliquée. Que ce soit lors de la tournée en Asie ou à l’occasion du début du championnat de Ligue 1, le Brésilien restait persuadé qu’il allait finir par être transféré au FC Barcelone. S’il n’a jamais fait part de ses états d’âme ou rechigné à jouer le jeu pour les sponsors du club parisien ou les séances d'entrainement, la situation devait tout de même être compliqué. Et pas que pour Neymar, puisque dans le groupe professionnel, le sujet était forcément un peu tabou. C’est ce que reconnaît Pablo Sarabia, qui est revenu pour la RTVE sur ce mois d’août délicat.

« Neymar ? Je voyais ça dans la presse, mais cela aurait été déplacé de lui en parler. Le moment était délicat. En plus je venais d’arriver. Maintenant, il est avec nous. Et le principal c’est de créer une osmose pour que l’équipe obtienne des résultats », a livré l’international espagnol, pour qui la page est tournée et l’idée est désormais de profiter à fond de la présence et de la qualité de Neymar. Le PSG ne va pas s’en priver, d’autant que le Brésilien semble revenu avec le parfait état d’esprit.