PSG : Ce joueur met des coups, Habib Beye l’adore

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour le moment, car tout se jugera à l’issue de la saison, le marché des transferts du PSG fait l’unanimité.

Leonardo a enfin fait venir un « 6 », et même plusieurs, tout en recrutant un avant-centre confirmé pour préparer l’après-Cavani. En plus de cela, d’autres joueurs aux profils différents se sont ajoutés, histoire de compléter un effectif qui en avait bien besoin. Une vraie réussite pour Habib Beye, persuadé que Thomas Tuchel a enfin différents profils pour pouvoir s’adapter et aller chercher des résultats, notamment en Ligue des Champions. Et le consultant de Canal+ de donner un exemple précis de ce qu’il aime chez Pablo Sarabie et Ander Herrera.

« Sarabia est capable de faire ce que l’on appelle des efforts-contre-efforts. Mais je reste persuadé qu’il est titulaire pour le moment par défaut. Ce sera un très bon remplaçant pour le PSG. Il a été ultra décisif l’année dernière avec Séville. Il apporte autre chose à ce PSG. Ce qui est important, ce sont les profils que vous avez à votre disposition. Paris n’avait pas ce profil. Herrera pareil. Quand il est rentré contre Galatasaray, le PSG est sous pression. Il est rentré, a tiré les maillots et mis des coups. Ce sont ce genre de joueurs un peu plus besogneux qui permettent à un collectif de gagner. Sarabia et Herrera sont des travailleurs », a délivré l’ancien joueur de l’OM, ravi de voir que c’est tout l’état d’esprit du PSG qui avait changé avec les arrivées estivales.