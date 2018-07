PSG : Ce joueur de L2 refuse Paris… deux fois !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 2.

Considéré depuis longtemps comme un joueur prometteur du FC Lorient, Mattéo Guendouzi va rejoindre Arsenal très rapidement.

Le milieu de terrain de seulement 19 ans va donc faire le grand saut, et permettre au club breton de récupérer une somme proche de 10 ME. Un pari sur l’avenir pour le club londonien, qui a bien remarqué l’élégance du natif de Poissy balle au pied, et son énorme potentiel. Et ce lundi, Paris United révèle que le PSG a également tenté sa chance pour faire revenir Guendouzi. En effet, le milieu de terrain est un pur produit du Camp des Loges, qu’il a fréquenté pendant neuf années, avant de quitter le club de la capitale, estimant qu’il ne laissait pas assez sa chance aux jeunes joueurs de son centre de formation.

Sollicité par Lorient en Ligue 1 à seulement 17 ans, l’international français chez les jeunes a de nouveau refusé l’approche du PSG, expliquant que le projet « ne lui convenait pas ». Avec seulement 25 matchs en professionnels derrière lui, Guendouzi s’exposait en effet à un passage par la réserve du club en National 2, même s’il n’est clairement pas dit qu’Arsenal lui ouvre grand la porte de la Premier League d’entrée de jeu non plus.