PSG : Ce joueur à 5ME a un rêve, Paris l'aide à le réaliser

Transféré à Paris en provenance du Bayern Munich pour moins de 10 ME l’été dernier, Juan Bernat réalise une première saison plus que correcte dans la capitale. En effet malgré le scepticisme qui a entouré son arrivée, l’Espagnol s’est bien adapté à sa nouvelle équipe, livrant par ailleurs de très grosses prestations en Ligue des Champions. De quoi rêver d’un come-back en équipe nationale d'Espagne pour celui dont la dernière sélection avec la Roja remonte à septembre 2015…

« Bien entouré, l’Espagnol retrouve goût au football et se remet à rêver de la sélection nationale. La dernière de ses sept sélections remonte au 8 septembre 2015 face à la Macédoine (1-0), mais son retour au premier plan n’a pas échappé au sélectionneur Luis Enrique qui l’inclut régulièrement dans ses pré-listes » explique ainsi Le Parisien dans ses colonnes. Par ailleurs, le quotidien régional nous apprend qu’un certain Neymar a facilité l’intégration de Juan Bernat, lequel s’est logiquement rapproché des hispanophones du vestiaire. « Et parallèlement il prend des cours de français pour accélérer son intégration ». La preuve qu’un départ l’été prochain n’est pas à l’ordre du jour pour celui qui a les faveurs de Thomas Tuchel au poste de latéral gauche dans les gros matchs.