PSG : Ce gros coup de Leonardo, même Verratti n’en revient pas

Dans : PSG, Mercato.

Compte tenu des blessures de Kylian Mbappé et d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain devait réagir en fin de mercato.

Juste avant la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale a obtenu le prêt de Mauro Icardi, un gros coup qui a surpris pas mal de monde. Il faut dire que l’Argentin, malgré sa mise à l’écart à l’Inter Milan, reste considéré comme un attaquant de haut niveau. Autant dire que cette opération orchestrée par Leonardo fait plaisir au vestiaire parisien. A commencer par Marco Verratti, bluffé par la réussite de son directeur sportif.

« Icardi, c’est une belle surprise, a réagi le milieu italien pour la Rai Sport. Je ne pensais pas qu’il pouvait venir à Paris jusqu’à hier (lundi, ndlr). Puis, j’ai lu les journaux comme vous et j’ai appris qu’il était proche. Je suis content, parce qu’Icardi, c’est 20-25 buts par saison minimum sur les cinq dernières saisons. Il a eu quelques problèmes ces derniers mois. Son choix peut être bon pour tout le monde. Il redevient protagoniste dans un club qui a de grandes ambitions et il nous aidera beaucoup. » Avec la signature du Nerazzurro, l'armada offensive du PSG devient encore plus redoutable.