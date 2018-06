PSG : Ce gardien a recalé Paris au mercato et s’explique

Dans : PSG, Mercato.

Sur le point d’accueillir la légende italienne Gianluigi Buffon, le Paris Saint-Germain va atteindre un objectif fixé depuis l’été dernier.

Le club de la capitale recherchait déjà un gardien après la saison 2016-2017, durant laquelle Kevin Trapp et Alphonse Areola n’avaient pas donné satisfaction. A ce moment, on parlait notamment de la piste menant à Pepe Reina. Un intérêt plutôt surprenant dans la mesure où l’Espagnol ne fait pas vraiment partie des références à son poste. Pourtant, l’offre du PSG était bien réelle. Mais Naples l’avait refusée sans que Reina ne s’y oppose.

« J'ai décidé de quitter Naples il y a un an. Le PSG m'a fait une offre, mais Naples l'a rejetée. Il aurait été facile de chercher un moyen de forcer le transfert, mais j'avais fait un pacte avec mes coéquipiers pour le titre de champion d'Italie et j'ai décidé d'accepter la décision du club », a raconté le portier de 35 ans au quotidien As. Quelques mois plus tard, Reina va quitter le Napoli en fin de contrat pour signer au Milan AC.