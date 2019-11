PSG : Ce dossier à 140 ME s’enflamme, Paris lâche l’affaire

Dans : PSG.

Révélation de la saison dernière en Bundesliga, Jadon Sancho a récemment été associé au Paris Saint-Germain en vue du mercato estival. Sans aucun doute, l’international anglais sera très courtisé en juin prochain…

Mais la probabilité de voir le Paris Saint-Germain passer à l’action pour le phénomène de 19 ans est plus faible chaque jour. Et en ce début de semaine, c’est le média The Athletic qui confirme la tendance puisque le Paris Saint-Germain ne serait tout simplement plus dans la course à la signature du prometteur ailier anglais du Borussia Dortmund. En effet, le média affirme que Jadon Sancho, qui a prévu de discuter prochainement avec les dirigeants du BVB, est davantage ciblé par Manchester United, Barcelone, Liverpool et le Real Madrid.

Au vu du potentiel du joueur, de ses statistiques déjà impressionnantes pour son âge et de sa situation contractuelle, un éventuel deal au mercato estival va chiffrer très haut. Le média lâche le prix de 140 ME, sur lequel le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de s’aligner, malgré le probable départ de Neymar. Reste maintenant à voir qui profitera de la mise en retrait du PSG dans ce dossier pour rafler la mise, alors que Jadon Sancho a d’ores et déjà indiqué qu’il n’était pas contre un départ du Borussia Dortmund, où il ne s’estime pas suffisamment protégé par son entraîneur Lucien Favre durant la période délicate traversée par le club jaune et noir…