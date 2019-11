PSG : Ce départ est brûlant, il ne va pas rapporter un euro

Dans : PSG.

En grande difficulté au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Layvin Kurzawa est plus que jamais sur le départ. En fin de contrat en juin prochain, il ne prolongera pas à Paris.

En interne, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne cachent pas leur volonté de vendre l’international français dès le mercato hivernal afin de récupérer une faible indemnité de transfert. Mais à en croire les informations communiquées en ce milieu de semaine par la presse italienne, le Paris Saint-Germain ne devrait pas récupérer le moindre sou dans cette affaire. Effectivement, les rumeurs de ce week-end se confirment puisque l’Inter Milan est bel et bien déterminé à recruter l’ancien de l’AS Monaco gratuitement à l’issue de son contrat.

Et selon le site FC Inter-News, les négociations ont d’ores et déjà débuté entre l’entourage de Layvin Kurzawa et Piero Ausilio, le directeur sportif milanais. Le clan du joueur parisien réclamerait un contrat de 4 ans et une prime à la signature pour débarquer à l’Inter Milan. Des conditions qui semblent assez logiques en raison de la situation contractuelle du joueur, et qui pourraient convenir à l’actuel dauphin de la Juventus Turin en Série A. Reste maintenant à voir si un accord salarial sera trouvé. En parallèle, l’Inter Milan explore également la piste menant à un autre latéral du PSG : Thomas Meunier. Le dossier sera néanmoins plus complexe, car Paris n’a pas encore tranché définitivement la question de l’éventuelle prolongation du Belge.