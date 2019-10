PSG : Ce défenseur d’Arsenal traumatisé par Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore jeune du haut de ses 20 ans, Kylian Mbappé marque déjà les esprits, et ses adversaires.

Il suffit pour cela d’écrouter les confessions de Kieran Tierney, défenseur d’Arsenal arrivé en provenance du Celtic Glasgow cet été, et qui a répondu honnêtement à une question sur la chaine Youtube de son club. L’idée était de savoir quel adversaire était celui qui avait posé le plus de problèmes à l’arrière gauche. Et l’Ecossais de rappeler l’enfer qu’il a vécu un soir de novembre 2017, avec une défaite 7-1 face au PSG, alors qu'il jouait en Ligue des Champions avec le Celtic Glasgow.

« Celui qui m’a posé le plus de difficultés ? Kylian Mbappé. Il était si rapide, comme toute son équipe d’ailleurs. C’est le match le plus difficile que j’ai joué de ma carrière, il y avait Daniel Alves et Mbappé sur mon côté. Si j’ai appris de cette rencontre ? Oui, super, j’ai pris 7-1. Mais quand tu affrontes les meilleurs joueurs du monde, tu apprends de toute façon quel que soit le résultat. Mais oui, c’était dur, ma soirée la plus difficile », a reconnu le défenseur d’Arsenal, qui ne devrait pas recroiser Kylian Mbappé de sitôt normalement, le club londonien et le parisien ne se trouvant pas dans la même compétition européenne cette saison. Ouf.