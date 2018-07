PSG : Ce défenseur central relance Paris et les grands clubs au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Désireux de s’offrir le luxe de pouvoir jouer à trois défenseurs s’il en ressent le besoin, Thomas Tuchel a donc ajouté un nouvel objectif à ses dirigeants pour cet été.

C’est pourquoi la possibilité de signer des joueurs comme Leonardo Bonucci ou Jérôme Boateng sont récemment apparues. Mais ce n’est pas tout. Défenseur confirmé de l’AS Roma qui sort d’une grosse saison, Kostas Manolas a révélé dans un entretien à la presse grecque que le PSG faisait partie de ses possibilités pour son avenir.

« Aujourd’hui, j’ai signé un contrat qui me satisfait très bien et je suis bien où je suis. Ma femme et mes enfants se sentent bien également ici. Pour autant, c’est normal que je pense à vouloir jouer dans les meilleures équipes d’Europe, notamment au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain ou à Manchester United. Dans ma position, je crois que je suis capable de faire la différence n’importe où j’irai et même à Barcelone. Mais ça ne veut pas dire que je suis sur le marché, je n’ai jamais eu d’offre et je suis très loin d’être proche d’un transfert », a fait savoir le défenseur central à Spor 24. Il s’agit tout de même d’un moyen de rappeler qu’un gros transfert ne le dérangerait pas cet été…