PSG : Ce deal bloque, il met la pression à Paris

Dans : PSG.

Dès janvier prochain, Thomas Meunier sera libre de s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine. Et pour cause, le défenseur du PSG arrive en fin de contrat…

Pour le club de la capitale, il va rapidement falloir régler ce dossier qui pourrait devenir assez rapidement gênant, l’international belge étant, aux yeux de nombreux supporters et observateurs, le meilleur latéral droit de l’effectif parisien. Prolongation ou pas, la question se pose encore en interne. Néanmoins, interrogé par Téléfoot, le joueur a indiqué que des négociations étaient en cours… depuis plus de deux ans ! Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Et à écouter Thomas Meunier, ce n’est pas demain qu’il va prolonger…

« Mon cas personnel ? Mes représentants ont rencontré la direction mais c’est difficile de trouver le bon accord. Cela va durer un petit moment. Ça fait plus de deux ans et demi que le club me dit qu’il veut me prolonger. On rentre dans une phase décisive. Ils feront le nécessaire s’ils jugent mon cas important » a commenté le défenseur droit du Paris Saint-Germain, lequel a clamé depuis de nombreux mois sa volonté de prolonger dans la capitale française. Reste maintenant à voir si Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et les représentants de Thomas Meunier parviendront à trouver un accord satisfaisant pour les différentes parties. Pour rappel, un autre latéral droit du PSG a récemment prolongé, Colin Dagba, lequel est désormais lié à Paris jusqu’en 2024.