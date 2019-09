PSG : Ce coup tordu pour Neymar, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas aimé

Dans : PSG, Mercato.

Le transfert de Neymar dans un an, à l’été 2020, est d’ores et déjà annoncé.

C’est de bonne guerre après un feuilleton qui a duré plusieurs mois, et n’a finalement débouché sur rien. Une belle campagne de publicité pour un joueur qui a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas rester au PSG, et pense certainement à un départ dès qu’une fenêtre s’ouvrira. Mais le « produit Neymar » fait-il toujours rêver ? Pas totalement, comme le prouve cette requête du Real Madrid quand le transfert du Brésilien a commencé à être à l’étude. Selon France Football, le PSG a été informé de la disponibilité du club espagnol pour recruter son numéro 10.

Plutôt désireux de faire affaire avec le Real Madrid qu’avec le FC Barcelone, qu’il ne porte pas dans son cœur, Nasser Al-Khelaïfi a donc écouté les idées du club recordman de victoires en Ligue des Champions. Mais une condition posée a toutefois repoussé totalement les discussions. Dans l’éventuel accord de transfert, et ce en dépit d’une visite médicale qui aurait bien évidemment été très poussée, le Real Madrid prévoyait d’inscrire une clause obligeant le PSG à payer une indemnité équivalente au salaire de Neymar pendant son indisponibilité, en cas de rechute de sa blessure au pied. Nul besoin de préciser que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tout apprécié l’idée de payer encore le salaire de Neymar même après sa vente… Une preuve que l’état de santé du Brésilien, qui a été blessé deux fois au pied ces deux dernières années et pour de longues semaines, inquiète et jouera forcément sur les négociations si jamais sa vente était un jour vraiment à l’étude.