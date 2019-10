PSG : Ce coup fumant du Qatar se confirme !

Dans : PSG, Ligue 1.

Après s’être offert le Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments va-t-il mettre la main sur un autre club européen ?

Il y a plusieurs mois, une rumeur liait QSI à l’AS Roma. Mais ces derniers jours, c’est en Angleterre que l’on parle beaucoup de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar. Et pour cause, le fonds d’investissement propriétaire du PSG serait très intéressé à l’idée d’acheter l’équipe de D2 anglaise de Leeds United, entraînée actuellement par Marcelo Bielsa. Une information confirmée par le propriétaire actuel de l’écurie britannique, Andrea Radrizzani.

« Il y a l’option Qatar Sports Investments de Nasser (al-Khelaifi), ce sont d’abord des amis, nous entretenons de bonnes relations depuis longtemps. Ils ont la capacité de faire de ce club un rival à Manchester City. Donc pour les supporters, cela pourrait être une opportunité fantastique. Le deuxième postulant est basé en Amérique, il est un grand fan de Leeds United depuis son enfance, et j’aime ça » a détaillé le propriétaire de Leeds, qui indique donc que QSI est en concurrence avec une structure américaine pour le rachat du club. Reste maintenant à voir qui raflera la mise et surtout, si un éventuel rachat de Leeds par QSI aura une influence directe ou indirecte sur le PSG. Ce qui pourrait être le cas si à l'avenir, le Leeds version QSI débarquait en Ligue des Champions, où un même propriétaire ne peut pas y posséder deux clubs.