PSG : Ce coup de poker peut valoir plus de 40ME !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Titulaire tout au long de cette coupe du monde au Portugal, Gonçalo Guedes a montré toute l’étendue de sa progression pendant sa saison de prêt en Espagne, même s’il a souvent manqué de justesse dans le dernier geste avec la formation de Cristiano Ronaldo.

Il n’empêche, si le PSG n’a pas voulu précipiter sa vente alors que Valence faisait le forcing pour le récupérer définitivement, c’est qu’il y avait forcément une raison. Expert en mercato, Antero Henrique a bien senti la réticence du club espagnol à effectuer un gros effort financier pour acheter à plus de 40 ME l’attaquant passé par le Benfica Lisbonne.

En effet, la Cadena Cope annonce que deux nouveaux clubs sont entrés en contact avec le PSG au sujet de Guedes. Il s’agit d’Arsenal et de l’Inter Milan. Des clubs aux moyens financiers intéressants, et qui se sont vus répondre que le champion de France était ouvert aux offres. Toutefois, la surenchère n’est pas encore de mise, puisque l’attaquant parisien a de son côté fait savoir qu’il souhaitait continuer à Valence, où il est considéré comme un titulaire et aura la possibilité de disputer la Ligue des Champions, ce que ni Arsenal, ni l’Inter Milan, ne peuvent lui proposer pour la saison prochaine.