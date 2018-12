PSG : Ce compliment inhabituel de Bernat sur Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur ses débuts au sein du Paris Saint-Germain, Juan Bernat n'a pas hésité à faire un compliment plutôt inattendu.

Débarqué l'été dernier en provenance de Munich contre un chèque de cinq millions d'euros, Juan Bernat est venu pallier le départ de Yuri Berchiche à Bilbao. Désormais concurrent de Layvin Kurzawa, l'international espagnol a parfaitement su trouver sa place au sein de l'équipe de Thomas Tuchel en l'absence du Français. Déjà buteur à deux reprises en Ligue des Champions, le joueur de 25 ans a donc agréablement surpris les suiveurs du club de la capitale. Autant dire que le latéral gauche a déjà bien pris ses marques à Paris, où il a notamment été marqué par la ferveur des fans franciliens.

« Les supporters n’ont cessé de nous soutenir contre Belgrade. C'est toujours ainsi avec nos supporters. Ils viennent et nous soutiennent de bout en bout, que ce soit au Parc des Princes ou à l'extérieur, ils sont toujours derrière nous. Ils nous ont transmis beaucoup d'énergie, et de force, et nous avons remporté cette rencontre aussi pour eux », a avoué, sur le site de son club, l'ancien du Bayern, qui sait de quoi il parle vis-à-vis d'une ambiance dans un stade, sachant qu'il a connu le top du top durant son passage en Allemagne. Avec ses supporters, le PSG dispose donc d'une nouvelle arme dans sa quête de Ligue des Champions.