PSG : Ce chouchou à 42ME dément avoir fait ses valises

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Premier renfort de prestige du Paris Saint-Germain version Qatar, puisque Nasser Al-Khelaifi avait lâché 42ME pour le faire venir d'Italie, Javier Pastore est resté l'un des chouchous des supporters du PSG. Même si Unai Emery ne lui accorde pas réellement une confiance énorme, il suffit de voir son temps de jeu pour s'en convaincre, El Flaco garde une grosse cote d'amour à Paris. Alors, quand la rumeur a circulé sur le fait que Javier Pastore ait joué son dernier match avec le PSG contre Caen, certains fans parisiens ont commencé à lui rendre hommage.

Depuis son lieu de villégiature, Javier Pastore a rapidement décidé de tordre le cou aux rumeurs et le joueur argentin a rassuré ses supporters. « C’est un mensonge de dire que j’ai dit au revoir à mes partenaires au PSG. J’ai toujours pensé à jouer pour ce club et de faire du mieux possible à chaque fois. Lors des derniers matches, j’ai beaucoup joué et j’en suis content. J’ai encore un an et demi de contrat, et je suis très tranquille. Je cherchais à avoir plus de temps de jeu, c’est vrai. Mais ce sont les décisions de l’entraîneur. Je dois faire en sorte de continuer à m’améliorer pour obtenir du temps de jeu au PSG, a confié, au média argentin Mundo D, Javier Pastore, qui admet tout de même que des contacts ont été pris concernant son avenir. Mon agent a eu des contacts avec l’Inter, mais sans arriver à un accord. C’est un club que j’aime beaucoup, et aller en Italie c’est ce que je voudrais faire si je dois partir d’ici. Le directeur sportif est celui qui m’a fait aller à Palerme. C’est un ami. C’est pour cela que nous parlons souvent ensemble. Mais il n’y a rien de plus. »