PSG : Ce choix du Qatar a plombé Paris, il accuse !

Dans : PSG, Ligue 1.

En juin 2016, le Paris Saint-Germain prenait la décision de licencier Laurent Blanc. Un choix fort de la part des Qataris, alors que le champion du monde 1998 parvenait à rafler tous les titres nationaux, et faisait tout de même bonne figure en Ligue des Champions en atteignant régulièrement les quarts de finale, un niveau que Paris n’a plus retrouvé dans la compétition depuis. Dans les colonnes de L’Equipe, son éternel adjoint Jean-Louis Gasset est monté au créneau pour défendre Laurent Blanc, critiqué par certains observateurs cette semaine après sa non-nomination à Lyon en rappelant que Paris n’avait jamais été aussi fort avec Laurent Blanc.

« Déjà, le sortir du PSG a été dur car on était en train de construire quelque chose. On était sur la bonne voie. Avec plus de patience, peut-être qu’on y serait arrivés (à gagner la Ligue des champions). Je n’ai pas l’impression que c’était Blanc le problème au PSG, puisqu’aucun n’a réussi depuis ce qu’il a réussi sur le territoire français, ni européen. En trois ans, on a gagné 11 titres sur 12 et mené trois fois de suite le club en quarts de finale de la C1. Sans Neymar ni Mbappé. On a réussi le quadruplé, par deux fois, et tout le monde a banalisé le truc » a pesté l’ancien coach de l’ASSE avant de conclure. « La qualité de jeu était également là. On avait débuté en s’emboîtant dans Ancelotti, avec deux lignes de quatre, Cavani et Ibrahimovic devant. Mais on n’avait pas la maîtrise de jeu qu’il voulait. Jusqu’au jour où il a inventé le milieu à trois avec Matuidi, Thiago Motta et Verratti. Cela veut quand même dire qu’il travaille bien, non ? » s’est interrogé Gasset, révolté de voir Laurent Blanc aussi peu considéré en France.