PSG : Cazarre refuse de se faire encore arnaquer par Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Après un été à l’infirmerie, Marco Verratti reprend ses marques avec le PSG et c’est tout un collectif qui fonctionne mieux. Personne à Paris ne remet en cause le talent de l’Italien, considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste quand il est à son meilleur niveau. Mais justement, c’est cette difficulté à effectuer une saison pleine qui exaspère nombre de suiveurs du Paris Saint-Germain. A commencer par Julien Cazarre, qui avoue ne plus trop croire à un miracle avec l’ancien de Pescara, et préfère s’attendre à une nouvelle déception.

« Marco Verratti me fait penser à mon ex. C'est-à-dire tous les ans, je m'enflammais au mois de novembre et je prenais une tarte au mois de mars. Ce n'est pas la première fois qu'à cette période de l'année je me dis "cette fois-ci il est bon". Combien de fois il nous a fait rêver dans les matchs de poule de la Ligue des Champions où on tapait le FC Barcelone à domicile, et il faisait des grands matchs où tu te disais ça y est c'est son année. Moi, je considérais que ce sera son année quand il ne sera pas blessé et bon au mois de février-mars. Tout ce qu'il fait avant c'est surement bien, je suis d'accord avec vous tous, mais pour moi il a toujours été bon en début de saison, mais c'est en février-mars que tu te dis "ah merde"... comme mon ex », a balancé le trublion de Canal+ sur France Bleu. Un constat toujours très imagé avec Julien Cazarre, même s’il symbolise l’état d’esprit de nombreux supporters parisiens quand les matchs couperets débarquent, et que Marco Verratti est soit blessé, soit suspendu.