PSG : Cavani, un joueur « extraordinaire » devenu problème n°1 du PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne contre Amiens samedi (5-0), Edinson Cavani n’a pas brillé.

Et cette fois, personne ne peut accuser Neymar de ne pas avoir suffisamment combiné avec l’Uruguayen puisque l’ancienne star du Barça était au repos. Le problème semble donc plus profond pour le Matador, clairement à côté de ses pompes depuis quelques semaines dans la capitale. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a salué le joueur extraordinaire qu’est le n°9 du PSG… tout en affirmant qu’à l’heure actuelle, il est également le principal problème à gérer pour Thomas Tuchel.

« Pour moi, le seul problème du PSG, c’est Cavani. Meilleur buteur de l’histoire du club (176 buts), mais depuis le début de la saison on voit qu’il y a ce duo Neymar-Mbappé qui est en train de s’installer. On sent qu’ils se recherchent et que lui, il est un peu sorti du jeu. J’ai l’impression, que l’on n’a pas envie de jouer avec lui. Et pourtant, pour moi, il reste un joueur extraordinaire, avec une mentalité extraordinaire, très efficace. Je pense que s’il y a un travail à faire au niveau du management, c’est de parler avec Cavani pour essayer de trouver la solution pour le relancer, lui donner de la confiance parce que le match d’hier, on l’a vu, il a tout raté. Le match contre Lyon, il était sorti pour des raisons tactiques. Il y a quelques choses à faire avec lui parce que sans Cavani, pour moi le PSG perd énormément » a confié le consultant de TF1, persuadé que le PSG ferait une grosse erreur en laissant Edinson Cavani sur le bord de la route. Reste à savoir comment Thomas Tuchel va s’y prendre pour relancer le buteur de 31 ans…