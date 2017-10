PSG : Cavani, Thiago Motta... Le point d'Emery sur les blessés

Dans : PSG, Ligue 1.

Suite à la victoire du Paris Saint-Germain contre Dijon samedi après-midi (2-1), Unai Emery a fait un point sur l'infirmerie.

Face au DFCO, le club de la capitale était privé de cinq titulaires. Et on en sait désormais un peu plus sur l'étendue des blessures des uns et des autres. Si Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Marco Verratti sont en soins pour de petites blessures, Edinson Cavani et Thiago Motta sont aussi sur la touche. L'attaquant uruguayen traîne « un problème au pied » depuis le match contre Bordeaux, alors que le milieu de terrain italien est « touché au genou », selon l'entraîneur parisien, qui attend donc que ses joueurs soient à 100 % pour les réintégrer dans le groupe.

Dès mercredi et le prochain match contre Anderlecht en Ligue des Champions ? « On va attendre de voir comment se passent les jours, ça dépend de comment vont progresser les blessures », a lancé Emery, qui ne prendra donc aucun risque avec les blessés, surtout qu'il dispose d'un groupe conséquent.