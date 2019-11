PSG : Cavani sans le physique, il ne reste plus grand chose...

Dans : PSG.

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Brest samedi (2-1), Edinson Cavani n’a pas dû passer un bon week-end. La faute à Mauro Icardi…

Blessé à la hanche en août, l’international uruguayen a petit à petit effectué son retour au sein du club de la capitale. Remplaçant et joker de luxe lors des derniers matchs, le joueur de 32 ans a fini par être titulaire en Bretagne lors de la 13e journée de Ligue 1. Mais durant 80 minutes, le Matador n’a pas réussi à faire trembler les filets, une sensation qu’il n’a plus connu depuis près de trois mois. Une éternité pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Surtout que pendant ce temps-là, son nouveau concurrent, à savoir Mauro Icardi, en a profité pour s’imposer à la pointe de l’attaque de Thomas Tuchel, avec neuf buts en dix matchs, dont celui de la victoire à Brest après son entrée en jeu à la place… de Cavani. De quoi rendre la situation de Cavani encore plus critique, selon Laure Boulleau.

« C’est vraiment difficile pour Cavani. Depuis la Coupe du Monde, il est régulièrement blessé. Il est en train de diminuer physiquement. Avant, c’était une de ses forces. Son mental, il est atteint. Il y a une concurrence qui est incroyable avec Icardi. Le voir performer comme ça, ça doit être difficile. Je pense que pour sortir de cette dynamique difficile, ça peut être compliqué pour lui », a expliqué la consultante de Canal+, qui pense donc que l’histoire d’amour entre Cavani et Paris va se terminer en eau de boudin en juin 2020, à la fin du contrat du Matador...