PSG : Cavani officiellement forfait, il souffre d'une lésion d'un tendon de la hanche

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel avait indiqué dimanche midi lors de Téléfoot que le Paris Saint-Germain allait faire un communiqué pour donner des nouvelles d'Edinson Cavani sorti sur blessure contre Bordeaux et qui avait passé de nouveaux examens dans la matinée. Et le PSG a dévoilé quelques heures plus tard que l'attaquant uruguayen était forfait pour le déplacement à Manchester United, sans en dire plus sur la suite des événements.

« Les examens pratiqués ont mis en évidence une lésion d’un tendon de la hanche droite. Le traitement et la durée d’indisponibilité dépendront de l’évolution dans les prochains jours », indique, dans son communiqué le Paris Saint-Germain. Il est donc un peu précoce pour évoquer la présence, ou non, d'Edinson Cavani pour la rencontre retour face aux Mancuniens le 6 mars prochain au Parc des Princes, même si cela semble hélas probable la blessure étant plus sérieuse que cela était prévu.