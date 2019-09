PSG : Cavani, Neymar, Mbappé… Icardi prêt à les défier !

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant le dernier marché des transferts, Mauro Icardi découvre un nouveau monde.

Pendant sa carrière, le joueur de 26 ans a bien entendu côtoyé de grands clubs, comme le FC Barcelone pendant sa formation (2008-2011) ou l’Inter Milan plus récemment (2013-2019). Mais l’international argentin n’avait jamais évolué dans un groupe offensif aussi concurrentiel. Si la hiérarchie est respectée, Icardi est considéré comme le cinquième attaquant du PSG, derrière Neymar, Mbappé, Cavani et Di Maria. Malgré tout, le « killer », comme il est surnommé, espère bien devenir un titulaire indiscutable à Paris. Et si possible aux côtés du Matador.

« La concurrence avec Cavani ? Ça ne me fait pas peur, c'est une concurrence saine. On parle tous les deux espagnol. C'est top pour le club, et c'est tout ce qui compte. Jouer ensemble ? J'adorerais ! C'est toujours un plaisir de jouer avec de grands joueurs, et Cavani a prouvé toute sa carrière qu'il est un immense joueur. Di Maria, Neymar, Mbappé ? Je sais que ce n'est pas facile pour l'entraîneur de faire jouer tout le monde. Je crois qu'aucune autre équipe n'a autant de stars et de grands joueurs que Paris », a lâché, dans le CFC, Icardi, qui arrive aussi pour prendre la place axiale du chouchou du Parc des Princes au cours des prochaines saisons, même s’il n’est que prêté pour l'instant.