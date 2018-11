PSG : Cavani jure amour et fidélité à son « frère » Neymar à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Vendredi soir à Londres, Edinson Cavani et Neymar se sont légèrement embrouillés suite à une faute de l’Uruguayen sur le Brésilien.

Une chamaillerie qui a évidemment fait le tour de la Toile, et qui laisse penser qu’il existe bel et bien des tensions entre les deux attaquants du Paris Saint-Germain. Cela est pourtant totalement faux selon le n°9 du PSG. A la veille du match France-Uruguay, le Matador a tenté de dramatiser cet événement, affirmant sur RMC Sport que s’il avait voulu faire mal volontairement à Neymar, il l’aurait fait bien plus tôt dans le match. Fin de la polémique, cette fois ?

« Je crois que tout le monde attend ça, qu'il se passe quelque chose entre nous pour en parler. Mais sincèrement, il n'y a rien eu de particulier sur le terrain. Si j'avais voulu faire quelque chose comme ça (une faute sur Neymar), je n'aurais pas attendu la fin du match. Je l'aurais fait avant. Les choses qui se passent sur le terrain, c'est le foot. Mais après, nous sommes des amis, des frères, des coéquipiers. Mais pendant le match, tu veux gagner, c'est normal et défendre ta sélection. Je n’ai rien fait de particulier, je ne l'ai pas touché. Je suis allé le voir et je lui ai dit que je ne l'avais pas touché, seulement ça. Mais j'ai fait avec lui comme j'aurais fait avec un autre. Il n'y a pas besoin d'en parler, il n'y a rien. Ce sont les médias qui en parlent » a lâché Edinson Cavani pour mettre fin à la polémique. Reste à savoir si cela stoppera certains observateurs, persuadés que le malaise est profond entre les deux hommes.