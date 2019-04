PSG : Cavani intransférable, Domenech supplie Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

À l'infirmerie depuis deux mois, Edinson Cavani ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé la saison prochaine au Paris Saint-Germain.

Ces dernières semaines, en l'absence de Neymar et de Cavani, Kylian Mbappé s'est imposé comme un avant-centre hors-pair dans le club de la capitale. Décisif à tous les matchs ou presque, le champion du monde confirme qu'il a déjà les épaules pour porter la responsabilité du buteur du PSG. Autant dire que l'avenir du Matador, qui s'écrivait déjà en pointillés alors qu'il tournait à plein régime en début de saison, n'est pas du tout assuré à Paris. Une situation que Raymond Domenech ne comprend pas, surtout que le meilleur buteur de l'histoire de Paris veut poursuivre son aventure jusqu'en 2020 au moins.

« Dans les grands clubs, tu ne peux pas te permettre de n’avoir qu’un joueur de haut niveau au poste de numéro neuf. Oui, effectivement, Mbappé peut jouer seul devant, mais il peut aussi jouer avec Cavani. Quand on est le PSG, et que l’on prétend vouloir aller loin en Ligue des Champions, on ne peut pas jouer avec Mbappé et son remplaçant qui est Choupo-Moting, ce n’est pas possible. Choupo-Moting, il a été utile, il peut être un remplaçant idéal, mais il ne peut pas être un titulaire. Si Mbappé est blessé ou suspendu on joue avec quoi ? Cavani est le joueur idéal. Qui pour le remplacer ? À ce niveau-là, il n’y en a pas d’abordable, ils sont tous dans les grands clubs européens. Cavani, qu’il le protège, qu’il le garde jusqu’au bout de son contrat. Je pense même qu’ils devraient le prolonger », détaille, sur La Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de la France, qui pense que le PSG ferait mieux de garder Cavani plutôt que de mal utiliser l'argent de sa potentielle vente sur le mercato.