PSG : Cavani, Icardi, le plan de Nasser Al-Khelaïfi est limpide !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans les ultimes heures du mercato estival, le Paris Saint-Germain a frappé un très grand coup en s’attachant les services d’un attaquant de classe mondiale tel que Mauro Icardi. Tricard à l’Inter Milan, l’international argentin a été prêté une saison avec une option d’achat s’élevant à 65 ME. Dès lors, l’avenir au Paris Saint-Germain d’Edinson Cavani pose question, alors que le contrat de l’Uruguayen expire en juin prochain. Nasser Al-Khelaïfi a-t-il recruté l’ancien capitaine de l’Inter Milan pour succéder au Matador, ou a-t-il l’intention de le prolonger et de mettre les deux grands attaquants en concurrence ?

Pour nos confrères du Parisien, il est quasiment évident que le Paris Saint-Germain ne prolongera pas le contrat d’Edinson Cavani. Et pour preuve, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pour l’instant entrepris aucune démarche en ce sens. Et il y a de grandes chances que les négociations n’aient jamais lieu, en dépit des bonnes relations entre les différentes parties. Par ailleurs, le quotidien francilien indique que Cavani a toutes les chances de rebondir en Série A la saison prochaine, où il a gardé une cote très élevée après des passages remarquées du côté de Palerme et surtout de Naples. Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aura la possibilité de choisir son futur club dès janvier 2020 s’il n’a rien re-signé avec le champion de France.