PSG : Cavani humilié, Pierre Ménès se lâche

Symbole d’une hiérarchie en plein changement, c’est Mauro Icardi qui a donné le but de la victoire au PSG à Brest après avoir remplacé un Edinson Cavani bien transparent.



L’Uruguayen retrouvait une place de titulaire, une première pour lui cette saison. Entre ses blessures et la forme resplendissante de son concurrent, ce passage prolongé sur le banc de touche n’avait rien d’illogique, même si les fans parisiens avaient du mal à l’entendre. Titulaire donc à Brest, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a semblé très emprunté, trouvant rarement ses coéquipiers et peinant à se mettre en position de trouver la faille. Remplacé logiquement à 10 minutes de la fin, il a laissé sa place à Mauro Icardi, qui a immédiatement marqué le but vainqueur. Mais pour ceux qui estiment que l’Uruguayen aurait du jouer tout le match et que sa sortie, pour faire place à un Icardi qui était annoncé comme incertain en raison d’une petite blessure, était un manque de respect, Pierre Ménès s’indigne.



« Faut arrêter avec Cavani. Il avait pas été titulaire depuis 2 mois et il est logiquement pas dans le rythme. Le sortir à la 80eme était donc logique. Je ne vois aucun manque de respect dans sa gestion. Le mec a été blessé 8 semaines quand même », a souligné le consultant sur les réseaux sociaux. Une remarque logique, tant la mobilité et la confiance de l’Argentin le placent pour le moment au-dessus de Cavani.