PSG : Cavani et Paris, tout va bien se passer !

Depuis son retour de blessure, Edinson Cavani bénéficie d’un faible temps de jeu au Paris Saint-Germain, où son entraîneur Thomas Tuchel lui préfère nettement Mauro Icardi.

Preuve que le malaise est profond entre Edinson Cavani et l’entraîneur allemand du PSG, l’international uruguayen n’est même pas entré en jeu face au Real Madrid, il y a une semaine en Ligue des Champions. Et alors que le contrat du meilleur buteur de l’histoire de Paris expirera en juin prochain, et que la tendance n’est pas à une prolongation, il semble de plus en plus probable que la séparation sera douloureuse. Néanmoins, Pedro Miguel Pauleta est persuadé que Paris trouvera une solution pour que cette belle histoire se termine bien…

« Cavani est un grand joueur, il a marqué l’histoire du PSG. Je l’apprécie beaucoup. J’espère que sa relation avec le club se terminera bien. Il a marqué l’histoire du club. Son temps de jeu en ce moment ? Je ne veux pas commenter. Le plus important, c’est que Cavani continue d’être un grand joueur, un joueur important pour le club. J’espère qu’il va continuer à marquer des buts avec le PSG. La relation entre le PSG et Cavani et avec tous les autres joueurs, ça se termine toujours bien. C’est le plus important. C’est aussi ça qui fait la différence avec le PSG » a indiqué l’ancien buteur du PSG à RMC. Reste maintenant à voir comment Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’y prendront pour que la séparation ne soit pas trop pénible.