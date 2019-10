PSG : Cavani et Paris, le divorce se confirme !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne devrait plus faire de vieux os dans la capitale française. En effet, l’international uruguayen sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Et à en croire les informations récoltées par le média espagnol AS, une proposition de contrat a bien été soumise par Leonardo à l’ancien goleador de Naples. Une avance… repoussée par le Matador, lequel a visiblement l’intention de changer d’air. Et pourquoi pas dès le mercato hivernal ? La possibilité pourrait bien exister.

En effet, AS indique que l’Atlético de Madrid aurait prévu de formuler une offre de transfert au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal pour obtenir le renfort d’Edinson Cavani. Reste à voir quelle sera la position de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo dans ce dossier, alors que la priorité du PSG pourrait bien être de ne pas voir l’Uruguayen filer pour zéro euro en juin prochain. En parallèle, Paris sait qu’il ne sera pas démuni en pointe en cas de départ de Cavani puisque Mauro Icardi a été prêté par l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison. Pour rappel, le PSG a d’ailleurs la possibilité de recruter l’Argentin en fin de saison pour la modique somme de 65 ME.