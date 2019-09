PSG : Cavani et Neymar le poussent à prolonger à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la saison dernière, Angel Di Maria est l’un des chouchous de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

Il faut dire que l’entraîneur allemand tient l’attaquant de 31 ans en grande estime. Quand les médias lui parlent de la MCN, TT n’oublie jamais d'accoler le nom de Di Maria aux côtés de ceux de Mbappé, Cavani et Neymar. Une confiance rendue au centuple, vu que l’international argentin vient de réaliser son meilleur exercice sous le maillot de Paris depuis son arrivée en 2015, avec 19 buts et 16 passes décisives. Précieux collectivement, l'ancien de Manchester United savoure en tout cas sa chance d’évoluer dans un aussi grand club que le PSG, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2021 il y a un an.

« Ce n'est que du bonheur au PSG. J'avais envie de rester dans un club pendant de nombreuses années. J'espère pouvoir aller au bout de ce contrat, c'est le plus important et après on verra. Je crois que j'ai fait quatre très bonnes années ici, c'est de mieux en mieux. Je crois que la saison dernière a été ma meilleure au PSG. Cela a été une très bonne année sur le plan individuel et collectif pour moi. L'année dernière, j'ai eu la chance de marquer beaucoup de buts, d'être plus proche de la surface, mais malheureusement c'est aussi à cause des blessures d'Edi et Ney. Même si j'en suis très heureux, j'espère que cette année sera encore meilleure », a avoué, sur le site du PSG, l'ancien du Real Madrid, qui continue donc à voir grand, alors qu’il a deux nouveaux concurrents dans les pattes cette année avec Pablo Sarabia et Mauro Icardi.