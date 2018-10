PSG : Cavani est seul contre tous, le constat glaçant signé Di Meco

Dans : PSG, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani attire moins la lumière qu’auparavant.

Et pour cause, l’international uruguayen semble avoir du mal à trouver sa place aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. C’est tout du moins l’avis d’Eric Di Meco, pour qui l’ancien buteur de Naples ne parle « pas le même football » que les deux joueurs, éclatants face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Et à terme, cela pourrait poser un problème dans la capitale selon l’ancien défenseur de Marseille…

« Ce qui est gênant dans l’histoire Cavani, c’est quand tu regardes les stats du jeu parisien, des passes entre les attaquants. La problématique entre Cavani, Neymar et Mbappé, c’est que Cavani ne parle pas le même football que les deux autres qui se cherchent constamment et qui ont une affinité. Si les joueurs qui sont chargés de faire des différences ne te filent jamais le ballon… Après il marquera des buts en récupérant des ballons pourris, il va se les créer les occasions, ok, mais… » a lâché avec un brin d’inquiétude le consultant de RMC Sport, pour qui Thomas Tuchel devra régler ce problème. Car cela risque notamment de poser un souci lors des grandes affiches de Ligue des Champions.