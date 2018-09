PSG : Cavani en grève contre Neymar et Mbappé ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec le départ d'Unai Emery du Paris Saint-Germain, et la venue de Thomas Tuchel, on pensait que les quelques grincements de dents au sein de l'effectif du PSG allaient définitivement disparaître, les choses s'étant clairement améliorées dans la relation entre Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Mais force est de constater qu'El Matador n'a pas encore trouvé les bons réglages et que même si rien ne transpire dans son attitude sur le terrain, l'attaquant uruguayen du Paris SG n'affiche pas encore son meilleur niveau, loin de là même. Plusieurs raisons peuvent explique ce démarrage délicat, notamment un été très long avec le Mondial qu'il a terminé avec une blessure, ou bien encore les changements engendrés par la venue de Thomas Tuchel.

Mais, selon Le Parisien, Edinson Cavani affiche une attitude qui est peut-être un signal envoyé à Neymar et Kylien Mbappé, notamment sur l'absence de travail défensif de ces deux derniers. Contre Liverpool, El Matador n'a pas forcé son talent dans ce secteur et une source interne au PSG n'y voit pas le hasard. « Est-ce qu’il en a marre de bosser pour les autres ? Il ne faudrait pas que cela devienne contagieux parce qu’à Anfield, aucun des trois de devant n’a travaillé défensivement », confie, dans le quotidien francilien, un proche du Paris SG. Une version des faits qu'Elie Baup juge fausse. « En 1re période à Rennes, il n’y avait pas de lien entre le milieu et l’attaque. On ne pouvait pas le trouver. Cavani est tributaire de ce qui se passe derrière lui et sur les côtés. Tout le monde était isolé en première période. Quand Neymar est passé en numéro 10, là où il doit jouer selon moi, Cavani a été meilleur dans les appels, les déplacements. Il a offert des solutions. Dans un 4-3-3, le rôle de la pointe est très difficile. Elle dépend encore plus des autres », fait remarquer le consultant de BeInSports.