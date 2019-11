PSG : Cavani éjecté en juin, Leonardo va le payer

Dans : PSG.

Edinson Cavani arrive dans les derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain, et le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale ne voit pas venir d'offre de prolongation. Et cela le vexe qu'on le mette de côté.

Chouchou des supporters du Paris Saint-Germain, qui n’ont pas oublié qu’il a tenu le club de la capitale à bout de bras lorsque Neymar et Kylian Mbappé n’étaient pas encore au PSG, ou même quand les deux stars étaient absentes depuis 2017, Edinson Cavani est désormais abonné au banc de touche. Quoi qu’on pense d’El Matador, il est légitime de parler d’un beau gâchis, l’attaquant uruguayen ayant marqué l’histoire du Paris SG avec 195 buts en 288 matchs, un record absolu. Et à quelques mois de la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani n’a pas reçu le moindre signal des dirigeants parisiens, et surtout de Leonardo qui selon Le Parisien est « en phase de réflexion » sur le dossier d’El Matador.

Le quotidien francilien précise ce samedi qu’Edinson Cavani a confié à son entourage qu’il était stupéfait de la manière dont les choses se passaient pour lui au PSG, car lors du dernier mercato estival aucun message ne lui avait été transmis dans le sens d’une possible mise à l’écart. Et lassé de cette situation, le buteur sud-américain aurait clairement décidé d’aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, même s’il doit rester sur le banc jusqu’en juin 2020. Pas question pour l’international uruguayen de partir au mercato d’hiver en échange d’un petit chèque pour le PSG. Mais à priori Edinson Cavani a bien compris qu’aucune offre ne lui sera faite pour le prolonger, Leonardo ne voulant plus de lui. En échange, ce dernier devra accepter le fait de voir partir un tel buteur pour zéro euro.