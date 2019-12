PSG : Cavani demandé d'urgence à MU au mercato

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani représente une belle affaire avant le mercato hivernal. Après l’Espagne et l’Italie, son nom circule aussi en Angleterre.

Devancé par Mauro Icardi et Kylian Mbappé dans la hiérarchie de Thomas Tuchel, Edinson Cavani doit se contenter des miettes au Paris Saint-Germain. Si sa situation n’évolue pas, le meilleur buteur de l’histoire du club partira l’été prochain en fin de contrat, et par la petite porte. A croire que l’Uruguayen n’est plus assez bon pour le champion de France, lui garde pourtant une certaine cote sur le marché des transferts. On sait que Naples et l’Atlético Madrid sont prêts à l’accueillir.

Et en Angleterre, plus précisément à Manchester United, Louis Saha conseille aux Red Devils de se jeter sur El Matador ! « En Premier League, Manchester United est l'équipe qui a le plus besoin de se renforcer au mercato hivernal. Ils devraient essayer de recruter Edinson Cavani au PSG, a estimé l’ancien attaquant de MU interrogé par Bwin. Ils ont besoin d'attirer des renforts pour concurrencer leurs joueurs. Cavani pousserait Rashford et Martial vers le haut et les rendrait meilleurs. »

Cavani, Sancho, Umtiti...

« Sir Alex Ferguson n'aimait pas recruter des joueurs en janvier mais les temps ont changé, Manchester United doit se renforcer au plus vite, a insisté le Français. J'aimerais voir Cavani en Premier League cet hiver, il serait une bonne recrue pour Manchester United. J'aimerais aussi voir Jadon Sancho de Dortmund ou Samuel Umtiti du Barça. Ils s'adapteraient bien au championnat anglais. » Reste à savoir si des joueurs de ce calibre accepteraient de ne pas disputer la Ligue des Champions.