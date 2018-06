PSG : Cavani craque lui aussi pour cette cible au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Parfois annoncé sur le départ, Edinson Cavani sera tout de même difficile à déloger de son poste d’avant-centre du Paris Saint-Germain. L’Uruguayen y possède un contrat en or, un statut de titulaire dans un club qui veut aller loin en Coupe d’Europe, et l’amour des fans en raison de sa simplicité et sa dévotion au club. L’ancien napolitain en est bien conscient, et c’est pourquoi il ne poussera pas pour un départ cet été. Au contraire, il semble surtout apprécier un joueur dont le nom revient de plus en plus souvent parmi les possibles arrivées. Il s’agit de N’Golo Kanté, qui est annoncé dans les petits papiers d’Antero Henrique, et serait presque tenté de rejoindre Paris en raison des turpitudes actuelles à Chelsea. Cela pourrait faire le plus grand bonheur de Cavani, qui n’a pas masqué son admiration pour le milieu défensif.

« La France a beaucoup de jeunes joueurs. J'aime beaucoup le milieu de terrain Kanté. Il fait des efforts, il a un profil très simple », a expliqué à TF1 l’attaquant parisien, qui sait que l’ancien caennais est connu pour faire des efforts sans compter afin d’aider son équipe du mieux possible, une attitude dans laquelle l’Uruguayen se retrouve. D’ailleurs, il y a quelques semaines, interrogé sur son équipe type de la saison, Cavani avait également placé Kanté dans son onze de départ idéal. Nul doute que son arrivée au PSG ne lui déplairait pas.