PSG : Cavani Ballon d'Or de la Ligue 1 et pas Neymar, Govou s'explique

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani a rejoint Falcao en tête du classement des buteurs de Ligue 1 au bénéfice de son doublé samedi contre Angers. Et le moins que l'on puisse dire est qu'El Matador réalise un début de saison flamboyant avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant uruguayen semblant avoir été dopé par la signature de Neymar au PSG. Même si la saison est loin d'être terminée, Edinson Cavani est déjà sur des bases énormes, et pour Sidney Govou, qui s'exprime dans Le Parisien, il est évident que c'est lui l'attaquant en forme du Paris SG et le joueur vedette de notre Ligue 1.

« Je suis fan de Cavani. Attention, j’adore ce que font Neymar et Mbappé. Mais je disais aux gamins que j’entraînais : « Regardez ce que fait Cavani. C’est moins clinquant, mais si tu veux réussir dans le foot, fais comme lui. C’est le meilleur joueur de L1. S’il est libéré quand Neymar ne joue pas ? Non, il sera toujours meilleur avec Neymar. Après, la relation dans le foot, c’est quelque chose d’inné ou pas. J’ai eu des amis avec lesquels je m’entendais très bien en dehors du terrain et moins dessus, car on n’avait pas la même vision du foot. Ces deux-là n’ont pas la même façon de voir le foot. Mais Cavani est intelligent et il fera en sorte que ça se passe bien », explique l’ancien attaquant international tricolore, désormais consultant pour Canal+.