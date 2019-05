Dans : PSG, Ligue 1.

En insultant ou provoquant les joueurs parisiens qui passaient sous ses yeux, tout en se filmant avec son portable bien évidemment, ce « supporter » rennais a réussi son coup en faisant le buzz samedi soir au Stade de France.

Ce qui semblait être son unique objectif. Pourtant habitué à la pression et aux sifflets ou insultes, Neymar n’a pas digéré de voir cette personne se lâcher ainsi à quelques centimètres de lui, et a réagi en lui infligeant une petite pichenette sur le menton. Une réaction que Carine Galli n’approuve pas, même si la consultante de L’Equipe du soir aimerait quand même que l’on s’attaque au véritable fautif dans cette histoire, à savoir celui qui vient au stade pour provoquer, et ensuite s’annonce traumatisé par cette affaire avant de porter plainte à l’encontre d’un consultant… à savoir Pierre Ménès.

« Ce qui est hallucinant dans l’affaire Neymar, c’est que ce pauvre type que Neymar a giflé se fait passer pour une victime au lieu d’être un supporter heureux que Rennes ait gagné. Il a insulté Buffon, il a insulté Verratti… Quand tu passes ton temps à provoquer des gens, à un moment tu espères une réaction. Cela n’empêche en rien que Neymar doit être sanctionné mais une bonne fois pour toute : arrêtons de faire passer ce type pour une victime ! », a dénoncé Carine Galli, pour qui le comportement de cette personne est dangereux, et doit être condamné pour éviter de le voir proliférer sur les stades de France.