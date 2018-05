PSG : Carine Galli referme le dossier Neymar au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Meilleur joueur de Ligue 1, Neymar s’est brièvement exprimé sur son avenir après la cérémonie des trophées UNFP. Et le message du Brésilien est clair : il ne veut pas parler du mercato. De quoi relancer le débat concernant son avenir ? Selon Carine Galli, il est « inconcevable » que l’histoire entre le Paris Saint-Germain et le n°10 du Brésil s’arrête si tôt. Sur la Chaîne L’Equipe, la journaliste va même plus loin en affirmant que le Qatar se « ridiculiserait » en cas de départ si précoce de l’ex-ailier gauche du FC Barcelone.

« Le dossier Neymar est définitivement clos. On le répète depuis des semaines : il est inconvenable que l’histoire entre le PSG et Neymar s’arrête après une saison. Neymar, c’est une image forte et un projet à moyen terme pour Paris. Par rapport au Qatar, tu es ridiculisé par le monde entier si tu le laisses partir après un an. C’est logique de le garder. Mais je suis sûre que la presse espagnole va continuer à faire des Unes avec un possible départ de Neymar » a confié Carine Galli, totalement convaincue que le PSG parviendra à conserver Neymar malgré l’intérêt supposé du Real Madrid au mercato.