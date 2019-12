PSG : Can à Paris grâce à Paredes au mercato ? Chiche !

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain ne bouleversera pas totalement son effectif. Néanmoins, une ou deux retouches sont envisagées au mercato…

Le club de la capitale aimerait notamment recruter un latéral droit. Dans cette optique, Mattia De Sciglio est pisté. Mais à la Juventus Turin, un autre joueur a retenu l’attention du directeur sportif Leonardo. Il s’agit, comme évoqué il y a quelques semaines, de l’international allemand Emre Can. Ce dernier ne figure pas réellement dans les plans de Maurizio Sarri puisqu’il n’a pas été coché sur la liste de la Juventus Turin pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un choix controversé qui avait provoqué la colère et l’incompréhension de l’ancien milieu relayeur de Liverpool.

Ce dernier ne s’opposera donc pas à un départ cet hiver. Une situation dont le PSG a bien l’intention de profiter, selon les informations récoltées en ce début de semaine par Tuttosport. En effet, le média italien affirme que l’objectif de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi est de convaincre la Juventus Turin d’accepter un échange avec Leandro Paredes, peu utilisé à Paris et qui jouit encore d’une cote intéressante en Italie grâce à son passage du côté de l’AS Roma. Cependant, le PSG devra, comme souvent, faire face à la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Et le club catalan a un tout autre atout dans sa manche puisqu’il serait prêt à inclure un certain Ivan Rakitic dans le deal… La tâche s’annonce donc délicate, mais pas encore impossible, pour le Paris SG.