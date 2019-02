PSG : Ça va faire boom, Pogba est bouillant avant de jouer Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les tendances continuent de s’inverser entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Le club anglais enchaine les résultats positifs et se pose en outsider plus que sérieux à une semaine du choc. Le changement d’entraineur chez les Reds Devils est beaucoup mis en avant, Ole-Gunnar Solskjaer ayant redonné de la confiance et l’envie de jouer vers l’avant à un effectif qui ne manque pas de talents. A commencer par Paul Pogba, qui joue plus haut, et œuvre en finisseur ou en passeur avec une régularité exemplaire. Ce sera d’ailleurs le principal danger du PSG en Ligue des Champions affirme Claude Puel, l’entraineur de Leicester, qui vient de perdre 1-0 face à MU le week-end dernier.

« Le renouveau de MU ? C’est Pogba ! Il est complètement à l’origine du réveil de Manchester. Il est devenu le leader de l’équipe, positionné plus haut, une sorte de 10. Il est décisif par ses buts et ses passes. Il entraîne l’équipe dans son sillage. Il a été énorme dans les premiers matchs joués avec le nouvel entraîneur. Dans la dimension physique, dans sa capacité à casser les lignes, à porter le ballon vers l’avant, à peser dans la surface. On ne peut pas mettre un marquage individuel sur lui. Il est puissant, il sent bien les coups dans la surface, coupe les trajectoires, se projette très vite. On ne peut pas vraiment l’arrêter. C’est un défi physique quasi impossible », a livré l’ancien coach de Nice et de Lille dans les colonnes d’Aujourd’hui en France. Des louanges pour un joueur qui a de quoi faire peur, surtout s’il permet à Manchester United de remporter la bataille du milieu de terrain, où Paris ne parvient pas à trouver la bonne carburation à l’heure actuelle.