PSG : Ça a chauffé entre Emery et Meunier ! Le coach s’explique

Simple doublure de Daniel Alves au Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier a du mal à accepter sa situation.

Le Belge estime que son concurrent a essentiellement l’avantage grâce à son nom, et pas forcément grâce à ses performances. Pas l’idéal pour entretenir de bonnes relations avec l’entraîneur Unai Emery, surtout après l’épisode de cette semaine. Avec la suspension du Brésilien, Meunier avait le champ libre pour affronter l’Olympique de Marseille (3-0) mercredi en Coupe de France.

Seulement voilà, l’ancien joueur de Bruges souffre d’une gastro-entérite et a demandé à ne pas disputer ce Classique, raconte le quotidien Le Parisien. Une demande refusée par Emery qui l’a titularisé, et qui a même ignoré son joueur lorsque ce dernier a réclamé sa sortie en deuxième période. Finalement, Meunier a dû attendre la 78e minute pour être remplacé, avant de rejoindre directement les vestiaires pour exprimer sa colère. De son côté, l’Espagnol estime que le latéral droit était en mesure de jouer.

Emery donne sa version

« Mardi, il ne s’était pas entraîné avec l’équipe, car il avait un problème de gastro-entérite. Il est venu aujourd’hui (mercredi) lors de la mise au vert, il était mieux et nous avons décidé qu’il joue, a expliqué le coach parisien. Mais à la 70ème minute, il m’a demandé de sortir car il ne se sentait pas bien, il avait des douleurs. Je l’ai un peu poussé pour jouer et juste après me l’avoir dit, il a fait une action offensive très importante. Mais il m’a dit qu’il avait besoin de sortir car il ne pouvait peut-être pas finir le match. » Apparemment, les deux hommes se sont mal compris.