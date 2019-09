PSG : C'était illégal ! Paris a refusé les 20ME de Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

il y a 48 heures, les positions du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone s'étaient rapprochées pour aboutir au transfert de Neymar. Même si le Barça devait encore convaincre Ousmane Dembélé de partir, ce qui était loin d'être acquis, la différence financière entre l'offre du Barça, à savoir 130ME, et les exigences du PSG, à savoir 150ME n'était pas monstrueuse. Apprenant que pour 20ME les deux clubs s'opposaient, Neymar a proposé de mettre 20ME de sa poche dans l'opération, histoire de solder le dossier et de tourner la page PSG sans trop traîner.

Plusieurs sources confirment en effet que la star brésilienne du Paris SG était réellement prête à lâcher une telle fortune. Mais selon Le Parisien, informé de cette proposition de Neymar Jr, les dirigeants du club de la capitale ont rapidement fait savoir à ce dernier que ce mode de financement était totalement illégal et qu'ils s'opposaient donc à ce montage comptable pour le moins folklorique. Neymar a donc remballé son chèque de 20ME, et les négociations ne sont pas allées plus loin. Mais cela en dit long sur la motivation du joueur brésilien de partir coûte que coûte du PSG, pas de quoi améliorer son image auprès des supporters parisiens.