PSG : C'est une plaie, Julien Cazarre pourrit Neymar Senior

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si le mercato estival a fermé ses portes il y a une dizaine de jours, le dossier Neymar continue pourtant à faire couler beaucoup d’encre.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Cet adage convient parfaitement au feuilleton Neymar. Bouclé début septembre par un non-transfert du PSG au Barça, ce dossier est reparti de plus belle cette semaine à cause du père de l’international brésilien. En disant que « les négociations entre les deux clubs ne sont pas terminées », Neymar Senior a remis de l’huile sur le feu. Une déclaration qui dessert plus qu’autre chose son fils. Ce que Julien Cazarre ne cache pas, lui qui en profite d’ailleurs pour défoncer le père de l’attaquant de 27 ans.

« On dit que Neymar est mal élevé, alors on parle d’élevage. Mais qui l’a élevé Neymar ? Et là on comprend tout, on revient à la base. Le père de Neymar, c’est celui dont tu as un peu honte, qui te fout toujours mal à l’aise. C’est le mec qui ne peut pas s’empêcher de dire des conneries alors que son fils essaye d’être un peu discret. Alors que lui balance tout à la presse, il peut croiser n’importe quel journaliste, comme Mickey Magazine, Fox News, n’importe qui. Il dit toujours : ‘mon fils veut se casser, mon fils veut se casser’. On dirait un trouble obsessionnel compulsif. Pendant tout le mercato, il nous saoule à balancer à tout le monde que son fils veut se casser. Finalement, il se casse rien du tout, à part la cheville, et il reste à Paris. On se dit que c’est terminé et que le mec va se calmer. Mais non ! Son fils essaye de faire profil bas et lui en remet une couche… », a balancé le chroniqueur de RMC, qui espère donc que Leonardo s’occupera rapidement du cas Neymar Senior. Car en attendant, le Ney va retrouver le Parc des Princes dans une ambiance tendue, et non pas apaisée, comme cela aurait pu être le cas en cas de déclaration positive envers Paris...