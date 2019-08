PSG : C’est non, Zidane demande à Paris d’aller voir ailleurs

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déçu des performances d’Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain a pris une grande décision.

Avant la fin du mercato, le champion de France espère recruter un nouveau gardien pour le poste de numéro 1. L’heureux élu pourrait être l’Italien Gianluigi Donnarumma, que le directeur sportif Leonardo connaît bien après son passage au Milan AC. Mais à en croire la presse espagnole, le PSG serait plus proche d’obtenir la signature de Keylor Navas, mécontent de son statut de remplaçant au Real Madrid. Une hypothèse catégoriquement balayée par Zinédine Zidane en conférence de presse.

« Je n'imagine pas l'équipe sans Keylor Navas, je n'envisage pas son départ, a réagi l’entraîneur merengue. Il a toujours été un joueur important pour nous. Keylor ne m'a pas dit qu'il voulait partir. Il est là et on ne peut pas contrôler ce qui se dit à l'extérieur. Il est heureux ici et il veut démontrer qu'il peut jouer. C'est un professionnel, je compte sur lui. On va beaucoup parler jusqu'au 2 septembre, mais je sais que Keylor va beaucoup nous apporter cette saison. » A priori, le Costaricien ne représente pas une menace pour l'international tricolore.