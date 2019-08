PSG : C'est la panique 2.0 dans le clan Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis quelques mois, et l'annonce de la volonté de Neymar de partir du Paris Saint-Germain, on ne peut pas reprocher au joueur brésilien de se lamenter dans les médias, Neymar et ses proches étant d'un silence absolu à l'exception d'une interview sur la carrière du footballeur. Mais, alors que la fin du mercato se profile, les moindres mouvements sur les réseaux sociaux de Neymar Jr, de Neymar Sr et des fameux amis de Neymar, les Toiss, sont étudiés à la loupe et commentés diversement. Ce lundi, après la victoire du PSG contre Toulouse, et celle du Barça contre le Bétis, cela a bougé dans tous les sens et pas vraiment de manière uniforme.

Car si le père de Neymar s'est mis à suivre Sergio Ramos, l'emblématique capitaine du Real Madrid, Diogo Canto, membre de la garde rapprochée de la star du Paris Saint-Germain, a lui liké une photo du Barça célébrant plusieurs titres sur la pelouse du Camp Nou. Enfin, à tout seigneur tout honneur, Neymar Jr a lui aimé, via Instagram, la victoire du Barça face au Bétis, et s'il n'était pas présent au Parc des Princes, il a également aimé le succès de ses coéquipiers parisiens contre Toulouse. Autrement dit, on voit flou dans le clan Neymar sur ce qu'il faut faire virtuellement pour maintenir le suspense.